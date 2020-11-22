الأمير سلطان بن سلمان يعزي في وفاة نائب رئيس نادي الطيران المصري

قدّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي خالص التعازي والمواساة في وفاة اللواء محمد عبد الجواد زمزم نائب رئيس نادي الطيران المصري الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة الماضية.

وأجرى الأمير سلطان بن سلمان اتصالًا هاتفيًا بابن الفقيد العقيد طيار خالد زمزم، معربًا عن مواساته وتعزيته في الفقيد والذي وصفه بأنه «صديق عزيز وطيار متميز شارك في النسخة الأخيرة من معرض الطيران السعودي 2019، والذي نظمة نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة بالرياض».

وعبر نجل الفقيد باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على تعزيته والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلًا الله أن يمتع سموه بالصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء ومكروه.