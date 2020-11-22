خادم الحرمين الشريفين: نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم

اختتمت قمة قادة دول ‎مجموعة العشرين، برئاسة ‎خادم الحرمين الشريفين، أعمالها بالرياض.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشكر على المشاركة الفعالة؛ حيث قال:‏ «أشكركم على مشاركتكم الفعالة خلال اليومين المنصرمين، فقد استطعنا أن نؤكد مجددًا على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين‎».

وأضاف: ‏‎«قمنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سويًّا كي نرتقي إلى مستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر».

وتابع خادم الحرمين الشريفين: «تبنينا سياسات مهمة من شأنها تحقيق التعافي، وصولًا إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة».

وواصل في كلمته: «الأهم من ذلك أننا قد نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا».