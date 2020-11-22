«قمة العشرين».. محافظ الزكاة والدخل: نستلهم من بيان ولي العهد روح القيادة والمبادرة لحماية الأرواح

أشاد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بكلمة ولي العهد بقمة العشرين.

وقال أبانمي، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أكد في كلمته بمجموعة العشرين دور المملكة الريادي في صون حياة الإنسان وتمكين البشر، وجعل ذلك هدفًا مشتركًا بين الدول الأعضاء للقيام بدورهم اللازم في حمايةِ كوكبِ الأرضِ، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ.

وأضاف أبانمي، عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم الأحد: «نستلهم من بيان ولي العهد روح القيادة والمبادرة لحماية الأرواح وسبل العيش وبناء عالم أقوى وأكثر متانة بالتوازي مع ما تشهده المملكة من تحول ناجح وفق رؤية المملكة 2030».

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