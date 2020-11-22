بالفيديو.. وصول مجموعة من معتمري الخارج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

يقضون فترة عزل صحي لمدة ٣ أيام..
وصلت منذ قليل، مجموعة من المعتمرين من دولتي إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، مقطعًا مصوَّرًا للحظة وصول المجموعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنهم سيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة ٣ أيام قبل أداء العمرة.
وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي اندونيسيا و باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة ٣ أيام قبل أداء العمرة.. نسأل الله لهم القبول pic.twitter.com/SduIevNiH3— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 22, 2020
وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي اندونيسيا و باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة ٣ أيام قبل أداء العمرة.. نسأل الله لهم القبول pic.twitter.com/SduIevNiH3— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 22, 2020
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