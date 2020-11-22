خادم الحرمين الشريفين: المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي

في كلمته الختامية..
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنه سوف يكون لجهودنا الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم أمامنا حاليًّا.
جاء ذلك في كلمة جلالته الختامية بقمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين وأعمالها بالرياض.
وقال خادم الحرمين الشريفين: «بالنظر نحو المستقبل، فإننا سنعمل من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل الآفاق الجديدة، على إرساء الأسس لتحقيق الهدف العام لنا وهو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
وأضاف: «نظرًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي».
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