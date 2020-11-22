ولي العهد: المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاحات كورونا للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة

أكد التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين..
أكد ولي العهد محمد بن سلمان، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وسنعمل مع شركائنا الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك.
وقال ولي العهد: «ستواصل المملكة تلبية النداء العالمي للتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين، جنبًا إلى جنب مع أعضاء مجموعة العشرين، نتمنى التوفيق لإيطاليا في العام المقبل».
واختتم ولي العهد بقوله: «نختتم هذه القمة ونحن مصممون على اتخاذ التدابير ومواصلة العمل المشترك حتى نتغلب على الجائحة، ونبعث الأمل والطمأنينة لدولنا والعالم أجمع».
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