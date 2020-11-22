السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوجا 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية 246 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 66 ألفًا و 228 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى ألف و 166 حالة.

// انتهى //

17:42ت م

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ابوجا 07 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 22 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 66 ألفًا و 228 إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى ألف و 166 حالة.// انتهى //17:42ت م0122

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