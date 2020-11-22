شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك الأردن بنجاح «قمة العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها اليوم.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالة ملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.