المركز الإعلامي لقمة العشرين .. نجاح صنعه أبناء الوطن

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح المركز الإعلامي لقمة قادة مجموعة العشرين باقتدار في نقل فعاليات القمة بشكل مميز ومحترف أولًا بأول عبر كافة المنصات، وسط اعتماد على أحدث التقنيات العالمية والتجهيزات الكبرى.

جهود جبارة:

وضم المركز أحدث وسائل الاتصال من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت وأجهزة للفاكس والطباعة، ومكتب ووسائل عرض للمعلومات وقاعة مؤتمرات صحفية وغرف اجتماعات وغرفة إحاطة ومنشآت وخدمات الناقل الإعلامي الرسمي ومكتب حجوزات ومواقع وقوف داخلية للبث وكبائن إذاعة وتحرير صوتي وأماكن عمل، إضافة إلى أستوديوهات للبث المباشر جهزت لكثير من القنوات المحلية والدولية لممارسة دورها في نقل وإبراز هذا الحدث العالمي من خلال استضافة المسؤولين البارزين للحديث عن القمة وأهميتها وأبرز الموضوعات التي تتم مناقشتها على كافة الأصعدة.

وعمل المركز الإعلامي من خلال الناقل الإعلامي الرسمي لقمة قادة مجموعة العشرين هيئة الإذاعة والتلفزيون مدعومة من قبل شركائها التقنيين اتحاد البث الأوروبي “الأسوسيتدبرس”، على إنتاج وبث تغطية الفرص الإعلامية المحددة خلال مدة القمة المتمثلة في كلمة القادة الافتتاحية والمؤتمرات الصحفية بعد القمة إلى جانب غرفة صحافة على الموقع الإلكتروني المخصصة للوصول إلى الأخبار والبيانات الصحفية وبيان القمة الختامي والصور المتنوعة.

إجراءات احترازية:

و جند المركز تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الأمين العام للجنة الإعلامية لمجموعة العشرين الدكتور فهد بن حسن آل عقران وطاقم فريقه، مسؤولي تواصل تابعين لمجموعة العشرين لمساعدة الإعلاميين حول أي استفسارات وحجز غرف المقابلات الشخصية وتوفير جداول زمنية محدثة وأي خدمات أخرى يطلبها الإعلاميون، وسط حرص كامل على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث يتم إجراء الفحص البصري والحراري عند جميع البوابات، وتصميم جميع الغرف لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم جميع المناطق على أساس منتظم.

إشادة واسعة بالمركز:

وأشاد إعلاميون وكتاب بأداء المركز الإعلامي لقمة مجموعة العشرين وبالسرعة والدقة التي تم العمل بها خلال التغطية التي استمرت ليومين وتمت على قدم وساق لتسهيل وصول المعلومة والحدث إلى المتابعين والمهتمين حول العالم.

وأظهر المركز الإعلامي الدولي الافتراضي للقمة للعالم قدرة المملكة على التعامل مع الصعوبات، وقدرة السعوديين على إدارة مثل تلك القمم الأكبر في العالم، حيث واصل عقد المؤتمرات واستقبال الوفود وتقديم مجموعة من البث المباشر للفعاليات عبر منصات القمة المختلفة، حيث كان يعمل على مدار 24 ساعة.

ختام قمة العشرين:

واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووجه خادم الحرمين الشكر في كلمته الختامية لكل من اليابان وإيطاليا على جهودهما في دعم المملكة لتحقيق أهدافها في عام رئاسة مجموعة العشرين.



