رئيس البرلمان العربي: رئاسة السعودية لـ قمة العشرين فخر لكل الدول والشعوب العربية

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة، برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة، وذلك على مدار يومي 21 و22 نوفمبر 2020م.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن رئاسة المملكة لهذه القمة كان له الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عدد من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس كورونا وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلًا عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.‏

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في أن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة، سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية في مكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب ‏الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.‏

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في ‏استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مؤكدًا ‏أن ما أنجزته السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا الشأن يعد فخرًا لكافة الدول والشعوب العربية.‏

