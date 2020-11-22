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البياري يرأس وفد السعودية المشارك في اجتماع مجلس الدفاع المشترك بدول التعاون
تناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
رأس مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة السابعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح بن مبارك الحجرف.
وقد أعرب الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك وذلك باعتمادهم – حفظهم الله -، الاستراتيجية العسكرية لدول مجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.
وتناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
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