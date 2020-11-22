شكرا لقرائتكم فيديو.. وصول معتمرين من إندونيسيا وباكستان وسط إجراءات احترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-22 فيديو.. وصول معتمرين من إندونيسيا وباكستان وسط إجراءات احترازية سيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو للحظة وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المعتمرين سيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة. واستقبل الحرم المكي والمسجد النبوي عددًا من معتمري الخارج وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن. من جهة أخرى، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية؛ لتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن.



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