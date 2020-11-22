رئيس الإذاعة والتلفزيون: الرياض أثبتت أنها مركز مهم لصنع القرار العالمي

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي على النجاح الكبير الذي تحقق في قمة الرياض لمجموعة العشرين.

وأكد الحارثي، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن السعودية قادت القمة بنجاح في ظروف استثنائية وأثبتت الرياض أنها مركز مهم لصنع القرار العالمي، مضيفًا: نفخر بإنجازات شباب وشابات الوطن الذين قدموا صورة حضارية رائعة.

واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووجه خادم الحرمين الشكر في كلمته الختامية لكل من اليابان وإيطاليا على جهودهما في دعم المملكة لتحقيق أهدافها في عام رئاسة مجموعة العشرين.



