لقطات لـ ولي العهد في اختتام قمة مجموعة العشرين

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - واس- الرياض

نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” لقطات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين اليوم الأحد.

وكان ولي العهد قد أكد في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين من الرياض، أن جائحة كورونا أثرت على جميع سكان العالم، مشيرًا إلى أن مبادرة تعليق الديون التي تبنتها مجموعة العشرين برئاسة المملكة استفاد منها أكثر من مليار شخص حول العالم.

وقال ولي العهد: إن المجموعة وفرت الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرًا في العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين.

وتابع ولي العهد أن المجموعة برئاسة السعودية اتخذت كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر فقرًا.

ويمكن قراءة النص الكامل لكلمة ولي العهد في ختام قمة العشرين من الرابط هنا.



