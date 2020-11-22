2020-11-22

القصبي مهنئًا بنجاح قمة العشرين: تبرهن على دور السعودية الريادي العالمي

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولوطننا الغالي بالنجاح الكبير للقمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين.

وأكد القصبي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض، تبرهن على مكانة المملكة الإقليمية ودورها الريادي العالمي.

واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ووجه خادم الحرمين الشكر في كلمته الختامية لكل من اليابان وإيطاليا على جهودهما في دعم المملكة لتحقيق أهدافها في عام رئاسة مجموعة العشرين.

