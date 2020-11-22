الرياض تسجل انخفاضا في متوسط درجات الحرارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مدينة الرياض خلال أكتوبر الماضي انخفاضا ملحوظا في متوسط درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، وذلك استنادا إلى قراءات محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة أنه وفق مراجعة القراءات المسجلة خلال عام 2020م حتى نهاية أكتوبر، فإن معظم الأشهر خلال العام الحالي سجلت انخفاضا في متوسط درجات الحرارة مقارنة بعام 2019م، باستثناء فبراير الذي سجل ارتفاعا بمقدار درجة مئوية واحدة فقط، كما لوحظ وجود تفاوت بين متوسط درجات الحرارة الصغرى المسجلة في محطات الرصد بمختلف أنحاء المدينة خلال أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن محطة رصد جودة الهواء بوادي حنيفة استمرت في تسجيل أقل درجات للحرارة خلال عام 2020م، ويعود ذلك لبعدها عن النطاق العمراني في المدينة، وانتشار الغطاء النباتي، مما يجعلها منطقة مناسبة للتنزه بأجوائها المعتدلة قياسا بوسط المدينة. ويذكر أن درجة الحرارة الصغرى في محطة الرصد بوادي حنيفة وصلت إلى 12 درجة مئوية، وحين مقارنتها بأعلى المحطات تسجيلا لدرجات الحرارة الصغرى نجد أن محطة الرصد في حي العمل سجلت 17 درجة مئوية في أكتوبر، وحين مقارنة درجة الحرارة العظمى نجد أن محطة الرصد بوادي حنيفة سجلت أيضا أقل درجة بـ38 درجة مئوية مقارنة بنفس المحطة وسط المدينة في حي العمل التي سجلت 39 درجة مئوية، مما يجعلها أعلى المحطات تسجيلا لدرجات الحرارة في أكتوبر الماضي.

ويوفر تطبيق جودة هواء الرياض لسكان المدينة بيانات حول حالة الملوثات الغازية والجسيمات العالقة وقياس بيانات درجات الحرارة بشكل آني، ويمكن تحميله من خلال متجري ( أبل وقوقل) والتعرف على درجات الحرارة والعديد من المعلومات الأخرى المتوفرة لكل محطة من المحطات الـ17

الموزعة في أنحاء مدينة الرياض.

بيانات سجلتها المحطات خلال أكتوبر: