شكرا لقرائتكم خبر رفع 636 ألف طن مخلفات تجارية وإنشائية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت أمانة جدة من جمع ونقل 135 ألف طن من مخلفات الأنشطة التجارية، ورفع 364 ألف طن مخلفات بناء مجهولة المصدر خلال الربع الثالث من 2020م.

وأوضح مدير الرقابة على المخلفات التجارية بالأمانة عبدالله الغامدي أن إدارته اعتمدت 62 ناقلا مؤهلا لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية مستخدمين 500 معدة نقل، مشيرا إلى أنهم أسهموا في ترحيل 500.823 طنا من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مبينا أن الأمانة أصدرت خلال الفترة ذاتها 429 شهادة توريد دمارات لرخص البناء.

وأشار إلى أن الأمانة نفذت 1375 جولة رقابية وعالجت 239 بلاغا، فيما جرى تسوية 29 موقعا من الأراضي الفضاء، بجانب غسيل وتطهير 42 ألف حاوية لمخلفات أنشطة تجارية وإنشائية والمشاركة في أعمال الإزالة والطوارئ لـ54 موقعا.