نزلاء سجن الأحساء يشاركون في زراعة مليون شجرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل ومدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، مبادرة زراعة مليون شجرة في منتزه (جبل الشعبة) بأيدي نزلاء سجن محافظة الأحساء. وتهدف المبادرة إلى تفعيل الاستفادة من البرامج الإصلاحية والتأهيلية النوعية المقدمة للنزلاء، والسعي نحو مشاركتهم وتفاعلهم في تنفيذ مبادرات خدمة المجتمع. وتأتي هذه المبادرة كنتاج لمذكرة الشراكة التي وقعت بين المديرية العامة للسجون وأمانة محافظة الأحساء بهدف مساهمة النزلاء في المشروعات والبرامج الخاصة بمعالجة التشوه البصري التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتأتي هذه المبادرة كنتاج لمذكرة الشراكة التي وقعت بين المديرية العامة للسجون وأمانة محافظة الأحساء بهدف مساهمة النزلاء في المشروعات والبرامج الخاصة بمعالجة التشوه البصري التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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