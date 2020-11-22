شكرا لقرائتكم خبر لقاء مفتوح يستعرض التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأربعاء المقبل لقاء مفتوحا بعنوان (التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات)، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ويهدف هذا اللقاء إلى توفير بيئة تسهم في الحد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعرف على متطلبات الوقاية التي تساعد المجتمع على مواجهة المخدرات، ويتمحور حول مبادئ وإجراءات الوقاية من المخدرات وأساليب التعامل الجيد في الأسرة للوقاية المبكرة من تعاطي المخدرات، إضافة إلى متطلبات حماية الأفراد من خطر تعاطي المخدرات.

كما تسعى الأمانـة العامـة فـي اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات لاستكمال برامجها الوقائيـة لعام 2020 م ضمن خطتهـا التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات مــن خـلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قـوة عمليات مواجهـة مشـكلة المخدرات والمؤثـرات العقلية.