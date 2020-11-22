أنموذج استثنائي لجائزة المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف مؤسسة جائزة المدينة المنورة على تقييم الجهات الحكومية المشاركة في دورة جائزة التميز الاستثنائية للعام 2020 م بفرعيها التميز في إدارة الأزمات والمخاطر، والتميز في العمل عن بعد.

وأوضح الأمين العام للمؤسسة المهندس محمد عباس لـ»مكة» أن المؤسسة حددت نموذج الجائزة الاستثنائية لتقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية المشاركة، حيث شمل معايير الممكنات من القيادة المنظمة، والعمليات، والموارد البشرية، والعلاقات، والمستفيدين، ومعايير النتائج الكلية، والقياسات، والاستطلاعات.

وبين أن معظم جوائز التميز تعمل على تطوير آلية تقييم تركز على الممكنات والمنهجيات متقنة التأسيس، مما أدى إلى التركيز على تطوير معايير محكمة للممكنات وتعظيم أوزانها على حساب أوزان النتائج، وهو ما سارت عليه الجائزة سعيا لتمكين الجهات الحكومية المشاركة من بناء وتطوير ممكناتها.

وفيما يتعلق بمراحل التقييم للجائزة الاستثنائية قال عباس «إنه بناء على دراسة شاملة لمنهجيات آليات التقييم في ضوء ما قام به الفريق الاستشاري من ورش للعصف الذهني والتفكير الإبداعي والاختبارات الصفية، جرى تطوير مراحل آلية تقييم الأداء المؤسسي للجائزة بفرعيها ليشمل خمس مراحل تبدأ بالاستلام وتحليل الاستمارات، ثم التحليل المكتبي، تليها مرحلة الزيارات الافتراضية، ثم القياسات واستطلاعات الرأي، لتختتم بمرحلة التصفية والترشيح، كما اعتمدت المؤسسة النماذج الموزونة لمعايير الجائزة الاستثنائية سواء الخاص منها بالمقيمين الداخليين أو بفريق الجائزة».

العمل عن بعد يشمل:

ترسيخ مفهوم تطوير أداء الأعمال.

الاستفادة من التقدم للتقنية الرقمية.

تقييم دائم للمهام.

متابعة الإنجاز للأعمال.

استطلاع آراء الموظفين والمستفيدين.

إدارة أزمات المخاطر يشمل: