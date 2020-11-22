بحث مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء أمس ملتقى الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات، وذلك ضمن أسبوع هوية الجامعة المؤسسية «حصاد وتطلعات».

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تعزز ممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة، واستشعارا من الجامعة بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث أطلقت الجامعة قبل عام هويتها المؤسسية المتطلعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية كهوية مميزة لها.

وتحدث خلال الملتقى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري، عن كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهداف الرؤية، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، حول الإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، حول دور الهيئة في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، وتأثير الجائحة على منظومة الأمن الغذائي.