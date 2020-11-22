، ديربي الرياض بين الهلال والنصر.. الأغلى آسيوياً ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - كشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين، أن القيمة السوقية "لديربي الرياض" بين الهلال والنصر يعتبر الأغلى في القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية.
وذكر الموقع أن القيمة السوقية لديربي الرياض تبلغ 89.91 مليون يورو، متفوقاً بـ 8 ملايين على ديربي شانغهاي الذي يحتل المركز الثاني آسيوياً.
وأوضح أن نادي الهلال صاحب أعلى قيمة في الدوري السعودي "46.73 مليون يورو"، وفي المركز الثاني يأتي النصر بـ 43.18 مليون يورو.
ويعد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر، اللاعب الأغلى في الديربي السعودي، إذ تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، ويأتي خلفه لاعبا الهلال، البيروفي أندريه كاريو بـ 8 ملايين، والأرجنتيني لوسيانو فييتو "7 ملايين".
أما بالنسبة للاعبين السعوديين، يعتبر كل من عبد الفتاح عسيري، لاعب النصر، وسالم الدوسري، جناح الهلال، أغلى لاعبين في المواجهة، إذ يتساويان في القيمة السوقية "3.10 مليون يورو".
وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي غداً الاثنين مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ديربي الرياض بين الهلال والنصر.. الأغلى آسيوياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-22
كشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين، أن القيمة السوقية "لديربي الرياض" بين الهلال والنصر يعتبر الأغلى في القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية.
وذكر الموقع أن القيمة السوقية لديربي الرياض تبلغ 89.91 مليون يورو، متفوقاً بـ 8 ملايين على ديربي شانغهاي الذي يحتل المركز الثاني آسيوياً.
وأوضح أن نادي الهلال صاحب أعلى قيمة في الدوري السعودي "46.73 مليون يورو"، وفي المركز الثاني يأتي النصر بـ 43.18 مليون يورو.
ويعد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر، اللاعب الأغلى في الديربي السعودي، إذ تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، ويأتي خلفه لاعبا الهلال، البيروفي أندريه كاريو بـ 8 ملايين، والأرجنتيني لوسيانو فييتو "7 ملايين".
أما بالنسبة للاعبين السعوديين، يعتبر كل من عبد الفتاح عسيري، لاعب النصر، وسالم الدوسري، جناح الهلال، أغلى لاعبين في المواجهة، إذ يتساويان في القيمة السوقية "3.10 مليون يورو".
وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي غداً الاثنين مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
08:57 PM
كشف موقع "ترانسفير ماركت" الشهير في تحديد قيمة المسابقات واللاعبين، أن القيمة السوقية "لديربي الرياض" بين الهلال والنصر يعتبر الأغلى في القارة الآسيوية من حيث القيمة السوقية.
وذكر الموقع أن القيمة السوقية لديربي الرياض تبلغ 89.91 مليون يورو، متفوقاً بـ 8 ملايين على ديربي شانغهاي الذي يحتل المركز الثاني آسيوياً.
وأوضح أن نادي الهلال صاحب أعلى قيمة في الدوري السعودي "46.73 مليون يورو"، وفي المركز الثاني يأتي النصر بـ 43.18 مليون يورو.
ويعد الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب فريق النصر، اللاعب الأغلى في الديربي السعودي، إذ تبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، ويأتي خلفه لاعبا الهلال، البيروفي أندريه كاريو بـ 8 ملايين، والأرجنتيني لوسيانو فييتو "7 ملايين".
أما بالنسبة للاعبين السعوديين، يعتبر كل من عبد الفتاح عسيري، لاعب النصر، وسالم الدوسري، جناح الهلال، أغلى لاعبين في المواجهة، إذ يتساويان في القيمة السوقية "3.10 مليون يورو".
وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي غداً الاثنين مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
، ديربي الرياض بين الهلال والنصر.. الأغلى آسيوياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ديربي الرياض بين الهلال والنصر.. الأغلى آسيوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.