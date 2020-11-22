شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الدفاع يترأس وفد المملكة في اجتماع «الدفاع المشترك» والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك وذلك باعتمادهم - حفظهم الله -، الاستراتيجية العسكرية لدول مجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.
وتناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
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