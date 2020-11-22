مرور جازان يبحث حلولًا لمعالجة الازدحام المروري بدوار الحناوي

2020-11-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من أهالي جازان من معاناتهم من الاختناقات المرورية التي تحدث كثيرًا في دوار ميدان السد “الحناوي” بمدخل مدينة جازان، خصوصًا في أوقات بداية ونهاية الدوام وأوقات الذروة، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لمعالجة مشاكل الازدحام المروري من قبل الجهات المعينة، وعلى رأسها إدارة مرور منطقة جازان.

يأتي ذلك بعد أيام معدودة من قيام إدارة مرور منطقة جازان بالتعاون مع أمانة المنطقة بتنفيذ خطة إغلاق دوار ميدان عكاظ بوسط مدينة جازان؛ لفك الزحام والاختناقات المرورية بالدوار.

دوريات المرور تنظم حركة السير بالدوار:

وقال محمد آل عمر وعادل الزيلعي في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365”: إن على إدارة مرور جازان معالجة الازدحام المروري بدوار الحناوي الذي يشهد اختناقات مرورية متكررة؛ لكونه يعد المدخل الرئيسي لمدينة جازان ويربطها بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، حيث تسببت كثافة السيارات بداخل دوار الحناوي باختناق مروري شديد ووقف الحركة المرورية، وغالبًا ما تقوم دوريات المرور بتنظيم حركة سير السيارات بالدوار في أوقات الذروة.

مناشدات الأهالي:

وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بالوقوف على دوار الحناوي، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية كتركيب إشارات ضوئية؛ تجنبًا لتكرار تزاحم السيارات بالدوار الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة جازان.

تصريحات سابقة:

ونشرت “متابعات الخليج 365” قبل فترة عدة تقارير عن شكاوى أهالي جازان ومطالبتهم بوضع حلول جذرية لمعالجة الاختناق المروري الذي يحدث في دوار الحناوي.

وتعقيبًا على ما نشرته الصحيفة سابقًا، أوضح العميد راشد الغامدي مدير إدارة مرور منطقة جازان السابق لـ“متابعات الخليج 365” قائلًا: “إنه سبق وأن تم الوقوف على موقع دوار الحناوي من قِبل المرور والجهة المختصة وتم الاتفاق على تركيب إشارات ضوئية، ودورانات آمنة”، مشيرًا إلى أن إدارة المرور في انتظار بدء التنفيذ من الجهة المختصة.

اجتماعات لدراسة الحلول:

وأوضح العقيد علي بن سعيد المالكي، مدير مرور منطقة جازان، ردًّا على استفسار “متابعات الخليج 365”، أن هناك اجتماعات مع المختصين بأمانة المنطقة لدراسة الحلول المقترحة حيال معالجة الازدحام المروري في دوار الحناوي، وسيعلن عنها في حينه بعد اعتمادها بشكل نهائي.



