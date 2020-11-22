السعودية تعدل رسوم تأشيرات الزيارة والحج والمرور

نشرت صحيفة أم القرى السعودية الرسيمة موافقة مجلس الوزراء على تعدل رسوم تأشيرات الزيارة والحج والمرور ، سواء برًا، أو بحرًا، أو جوًا، لجهة الكلفة والوقت، ويأتي هذا القرار في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية.

رسوم تأشيرات الزيارة والحج والمرور

تفاصيل قرار تعديل رسوم تأشيرات الزيارة والحج والمرور

وأشارت صحيفة أم القرى الرسمية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، بالنسبة للكلفة والوقت لتكون كما ورد بالنص كما يلي:

تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.

ويجدر الإشارة في سياق منفصل إلى أنه كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في وقت سابق بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات في الحرمين الشريفين، للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة والتي تتضمن السماح لـ20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام”.