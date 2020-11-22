تطبيق اختبار القدرة المعرفية في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية «الفترة الأولى»، في 31 مدينة ومحافظة في المملكة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية».

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيعقد خلال الفترة من 21 - 23 نوفمبر الحالي في عدد من المقرات الموزعة في 31 مدينة ومحافظة بالمملكة.

مشيرة إلى أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويعد متطلبا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها.

وأكدت الهيئة أنها عملت على توفير جميع المستلزمات الوقائية للمختبرين قبل دخولهم لأداء الاختبار، وقياس حرارة المختبرين، وتعقيم المقرات قبل الاختبارات وبين الفترات وبعد الانتهاء من الاختبار، إضافة لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في المقرات، لضمان سلامة وأمن المختبرين.

وأشارت إلى أن الاختبار لا يعتمد اعتمادا مباشرا على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية. لافتة إلى أن اختبار الفترة الثانية سيكون خلال الفترة من 27 - 29 / 3 / 2021، وسيفتح التسجيل له بتاريخ 28 / 12 / 2020، وذلك عبر موقع الهيئة الالكتروني.

ودعت الهيئة الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الالكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الالكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.

4 قدرات رئيسة بالاختبار