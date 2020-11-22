شكرا لقرائتكم خبر 224 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 489 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 489 حالة، و19 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 355258 حالة، من بينها 6107 حالات نشطة، منها 785 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه أجري 36558 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.

من جهة أخرى حقق مختبر (كوفيد-19) بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP)، التابع لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس (كوفيد 19) بواسطة تقنية البلمرة الجزئية الذي يقيم كفاءة المختبرات في إجراء الكشف.

كما حصل مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات على الاعتماد من قبل المنظمة بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100% حسب المعايير المتطلبة لمنح الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

فيما حصل مختبر حديثي الولادة على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

إجمالي الحالات 355,258

الحالات النشطة 6107

المتعافون 343,371

الوفيات 5780