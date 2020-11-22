مناقشة دور الطفل الفاعل في صناعة الحضارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الطفولة المبكرة أمس ملتقى اليوم العالمي للطفل الافتراضي، وذلك بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بشاوري، ومديرة إدارة الطفولة المبكرة زكية الصبحي، وعدد من القيادات والتربويات بتعليم مكة، فيما بلغ عدد الحاضرات 150 تربوية من المجتمع التعليمي.

ونوقش خلال الملتقى دور الطفل الفاعل في صناعة الحضارات القادمة، حيث يحتفي العالم بالطفل من خلال تحديد اليوم العالمي للطفل، لتعزيز التعاون الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين رفاهية الأطفال، وتوفير بيئة يكون فيها جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس وآمنين من الأذى، وقادرين على تحقيق إمكاناتهم وأحلامهم وتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وزيادة الوعي بحقوق الطفل، وتحسين رفاهية الأطفال.

وأوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة زكية الصبحي، أن المملكة ممثلة بالجهات المعنية بالطفل تقدر التعاون المشترك والمثمر مع منظمة «اليونيسف»، الذي يمتد لسنوات طويلة من العمل معا على برامج ومشاريع تعنى بضمان حماية حقوق الطفل وتمكينه، ويصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، حيث تشدد المملكة على أهمية حماية حقوق الطفل والمحافظة عليها، والالتزام بالتعاون وبذل الجهود على جميع الأصعدة للعمل على تحقيق الأسس والمبادئ التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل.

من جهة أخرى أطلقت إدارة تعليم منطقة نجران ممثلة بالشؤون التعليمية - بنات - أمس، - عن بعد - ملتقى بعنوان «خطوة نحو طفولة أفضل»، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل، وذلك بمشاركة المدير العام للإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل.

وتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة يومين عددا من الندوات والمحاضرات التوعوية والأوراق البحثية - عن بعد -، يقدمها عدد من الأكاديميين والأكاديميات والأخصائيات التربويات، ومنها ورقة بحثية بعنوان اللعب التربوي في الطفولة المبكرة في ظل الكوارث والجوائح، وورقة بحثية عن واقع المرافق الخدمية للأطفال، الإرشاد النفسي والتربوي، ومحاضرات بعنوان حقوق الطفل، دور الأسرة في تهيئة بيئة التعليم الافتراضي، رحلة الطفولة من الميلاد حتى سن السادسة، أطفال يرسمون طريقهم برؤية 2030، وطفل ما قبل المدرسة في ضوء تحديات الفكر المنحرف، أطفال الاحتياجات الخاصة.