4600 جلسة عبر برنامج «رافد» بجامعة الباحة

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وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وتخصيص فريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 259 بلاغا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج «رافد» التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 81747 مستفيدا، حيث جرى رصد نحو 39390 واجبا الكترونيا, فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4621 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 163736، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14693ساعة.وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وتخصيص فريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 259 بلاغا.

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