قبول بـ6 تخصصات في اتصالات الرياض

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ودعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، الراغبين في القبول إلى تحري الدقة أثناء تعبئة البيانات، ولمعرفة المزيد من المعلومات والشروط والمزايا الدخول على الرابط المخصص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ، وذلك في تخصصات (تقنية الشبكات وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، إضافة إلى تخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم)، وللدبلوم المسائي في تخصص (تقنية الشبكات)، ويستمر القبول حتى 16 ربيع الآخر الحالي.ودعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي، الراغبين في القبول إلى تحري الدقة أثناء تعبئة البيانات، ولمعرفة المزيد من المعلومات والشروط والمزايا الدخول على الرابط المخصص.

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