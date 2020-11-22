إحالة 14 منشأة إلى وزارة الداخلية لعدم التزامها باحترازات كورونا

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فرق هيئة الغذاء خلال الزيارات التفتيشية (مكة)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء 14 منشأة إلى وزارة الداخلية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وأوضحت «الهيئة» في بيانها أمس، أنها نفذت 2,731 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 8 - 19 نوفمبر الحالي، مشيرة إلى أن الزيارات التفتيشية نتج عنها ضبط مخالفات متعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتأتي هذه الزيارات تنفيذا للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من كورنا، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

فرق هيئة الغذاء خلال الزيارات التفتيشية (مكة)

يشار إلى أن «الغذاء والدواء» أحالت مصنعا وأربعة مستودعات بمحافظة جدة إلى وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأصدرت «الهيئة» دليلا إرشاديا يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي الفيروس، حيث يحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يشتمل على متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

فرق هيئة الغذاء خلال الزيارات التفتيشية (مكة)

مخالفات المنشآت شملت: