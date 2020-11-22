، بالفيديو.. حضور نسائي لافت في قمة العشرين تنظيمًا ومشاركة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما كشفت الدكتورة ريم الفريان، المديرة التنفيذية للأمانة العامة لمجموعة العشرين، عن أن نسبة الموظفات العاملات على تنظيم قمة دول العشرين بلغت 41٪، ونسبة المسؤولات في المناصب القيادية وصلت إلى 31٪، شهدت القمة التي اختُتمت اليوم في الرياض حضورًا نسائيًّا لافتًا وكبيرًا من ناحية المنظِّمات والمتحدِّثات.

وتفصيلاً، فقد رصد تقرير لقناة "العربية" حضورًا مختلفًا للسيدات في فعاليات القمة، وأخريات يقدمن المساعدة للحضور، وأخريات منهمكات في الكتابة لمتابعة أدق التفاصيل رغم الإرهاق، وصحفيات من أنحاء العالم ينقلن القمة، ويغطين فعالياتها أولاً بأول.

وعبّرت إحدى السعوديات المشاركات عن فخرها واعتزازها بالمساهمة في تنظيم فعاليات القمة التي تعد محط أنظار العالم.

قمة مجموعة العشرين بالرياض