محمد بن مسعود - الدمام - اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإدارة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، الاثنين، لحساب الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، لقيادة المواجهة المنتظره.

وسبق للأوروجوياني إدارة العديد من المباريات في الدوري السعودي الموسم المنصرم، حيث قاد مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الـ26، وفي الجولة التي تليها أسندت إليه مباراة الاتحاد والفيحاء، وخلال الجولة الـ29 تولى قيادة مباراة الرائد والفيصلي، وفي الجولة الأخيرة قاد التعاون والفيحاء.

ويعد كونيا، صاحب الـ44 عاماً، أحد أبرز حكام أمريكا الجنوبية، حيث خاض 3 مباريات في كأس العالم روسيا 2018.

أندريس كونيا يقود "قمة الرياض ".. بين الهلال والنصر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-22 اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإدارة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، الاثنين، لحساب الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، لقيادة المواجهة المنتظره.

وسبق للأوروجوياني إدارة العديد من المباريات في الدوري السعودي الموسم المنصرم، حيث قاد مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الـ26، وفي الجولة التي تليها أسندت إليه مباراة الاتحاد والفيحاء، وخلال الجولة الـ29 تولى قيادة مباراة الرائد والفيصلي، وفي الجولة الأخيرة قاد التعاون والفيحاء.

ويعد كونيا، صاحب الـ44 عاماً، أحد أبرز حكام أمريكا الجنوبية، حيث خاض 3 مباريات في كأس العالم روسيا 2018. 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 07:47 PM اختارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإدارة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، الاثنين، لحساب الجولة الخامسة "قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، لقيادة المواجهة المنتظره.

وسبق للأوروجوياني إدارة العديد من المباريات في الدوري السعودي الموسم المنصرم، حيث قاد مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الـ26، وفي الجولة التي تليها أسندت إليه مباراة الاتحاد والفيحاء، وخلال الجولة الـ29 تولى قيادة مباراة الرائد والفيصلي، وفي الجولة الأخيرة قاد التعاون والفيحاء.

ويعد كونيا، صاحب الـ44 عاماً، أحد أبرز حكام أمريكا الجنوبية، حيث خاض 3 مباريات في كأس العالم روسيا 2018.

، أندريس كونيا يقود "قمة الرياض ".. بين الهلال والنصر ،

المصدر : الخليج 365

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