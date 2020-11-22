شكرا لقرائتكم خبر عن الجدعان: زيادة ضريبة القيمة المضافة كانت خيارا صعبا ولايوجد خطة للنظر فيها على المدى القصير والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن زيادة ضريبة القيمة المضافة كانت خيارا صعبا لمواجهة الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة فايروس كورونا . مبينا إنه لا يوجد خطة للنظر فيها على المدى القصير أو المتوسط.

وأوضح خلال حديثه بعد ختام قمة العشرين أن المملكة اتخذت عشرات الإجراءات بحوالي 200 مليار ريال لدعم القطاع الاقتصادي، وأن ما يعاني منه الاقتصاد السعودي تعانيه اقتصادات العالم.

وكشف عن تقديم أكثر من 40 دولة طلبا للمشاركة في برنامج تخفيف الديون، مبينًا أن الموافقة على تعليق الديون وتمديدها لـ 6 أشهر إنجاز كبير.

وأشار إلى أنهم لن يتوقفوا عند مبادرة تخفيف الديون بل يسعون لإصلاح الأنظمة الاقتصادية لتلك الدول، وأن المؤسسات المصرفية مستعدة لمساعدة تلك الدول.