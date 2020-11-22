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ولي العهد : جائحة كورونا أثرت على سكان الكوكب وأكثر من مليار إنسان استفادوا من تعليق الديون
أكد أن مجموعة العشرين وفرت الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرًا في العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جائحة كورونا أثرت على جميع سكان العالم، مشيرًا إلى أن مبادرة تعليق الديون التي تبنتها مجموعة العشرين برئاسة المملكة استفاد منها أكثر من مليار شخص حول العالم.
وقال ولي العهد في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض اليوم إن المجموعة وفرت الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرًا في العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين.
وتابع ولي العهد أن المجموعة برئاسة السعودية اتخذت كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر فقرًا.
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