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لحظة إعلان الملك سلمان نقل رئاسة العشرين إلى إيطاليا
بعد نجاح السعودية في رئاسة عام التحديات الصعبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نقل رئاسة مجموعة العشرين إلى دولة إيطاليا لتتولى مهام رئاسة المجموعة الاقتصادية الأكبر في العالم.
ووجه خادم الحرمين الشكر في كلمته الختامية لكل من اليابان وإيطاليا على جهودهما في دعم المملكة لتحقيق أهدافها في عام رئاسة مجموعة العشرين.
واختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
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