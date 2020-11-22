شكرا لقرائتكم ولي العهد يقترح عقد قمتين كل عام لمجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-22 ولي العهد يقترح عقد قمتين كل عام لمجموعة العشرين بعد نجاح المملكة في عقد قمتين لأول مرة تحت رئاستها متابعات الخليج 365 - الرياض اقترح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عقد قمتين لقادة مجموعة العشرين كل عام إحداهما تكون افتراضية. وقال ولي العهد في كلمته خلال رئاسته الجلسة الثانية لقمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت افتراضيًا برئاسة المملكة إنه بناءً على نجاح السعودية في عقد قمة استثنائية في مارس الماضي ونجاحها في استضافة قمة العشرين اليوم فإننا نقترح على إيطاليا – رئيس الدورة المقبلة – النظر في تطبيق هذا المقترح.



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