صحيفة “أم القرى”: السعودية تعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

اقر مجلس الوزراء السعودي تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سوء بحرا، أو جوا، برا، بالنسبة للكلفة والوقت.

وهذا في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، حيث يقضي التعديل الجديد بإعطاء تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال سعودي، أو منح تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

وأوضحت صحيفة “أم القرى” السعودية الرسمية، خلال موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، ليكون نصها الآتي:

ـ فقرة تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

ـ فقرة تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.