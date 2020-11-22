شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: نقترح عقد قمتين سنويتين لمجموعة العشرين.. افتراضية وحضورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة الثانية لليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين.

وقال الأمير محمد بن سلمان: أود بالنيابة عنكم شكر كافة وزرائنا ومسؤولينا على مشاركتهم الفعالة خلال العديد من الاجتماعات رغم الظروف الصعبة لإنجاح برامج هذا العام.

وبناء على نجاح تجربتنا في عقد قمة مجموعة العشرين الاستثنائية افتراضيا في شهر مارس الماضي، ونجاح قمة الرياض الافتراضية اليوم، فإننا نقترح عقد قمتين سنويتين لمجموعة العشرين، الأولى افتراضية في منتصف السنة، والأخرى حضورية في نهاية السنة، ونتمنى أن تبلور دولة إيطاليا هذه الفكرة، وذلك بهدف دعم التنسيق الدولي المشترك وتكثيف الدور للخروج بسياسات ومبادرات للتصدي للتحديات وتحقيق نمو اقتصادي ورفاهية لشعوبنا.

وأخيرا، نشكر أعضاء الشربا الذين تولوا التوافق حول البيان الختامي لقمة الرياض وبذلك يسرني أن أعلن تبني دول مجموعة العشرين للبيان الختامي.

وهنا أود التنويه إلى أن جمهورية تركيا أبدت رغبتها في توضيح موقف خاص بها، وستقوم رئاسة مجموعة العشرين بإصدار تصريح من الرئاسة يوضح موقف جمهورية تركيا.