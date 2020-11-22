بدء القبول بتقنية الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الطائف أمس عن فتح باب القبول الالكتروني للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ - مسائي -، والمعاهد الثانوية الصناعية، ويستمر 10 أيام.

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