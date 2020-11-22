، وفاة مسفر بن الصمي آل العون ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي ابن عم والد محافظ ثار، محمد عفيصان آل العون، أحد أعيان قرية هدادة التابعة لمنطقة نجران، مسفر بن الصمي آل العون، بعد معاناة من المرض.

الفقيد أحد أعيان إصلاح ذات البين المشهود لهم بالخير بقرية هدادة والقرى والهجر المجاورة.

"الخليج 365"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل العون"، سائلة الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.