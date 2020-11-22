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محمد بن مسعود - الدمام - توفي ابن عم والد محافظ ثار، محمد عفيصان آل العون، أحد أعيان قرية هدادة التابعة لمنطقة نجران، مسفر بن الصمي آل العون، بعد معاناة من المرض.
الفقيد أحد أعيان إصلاح ذات البين المشهود لهم بالخير بقرية هدادة والقرى والهجر المجاورة.
"الخليج 365"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل العون"، سائلة الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 07:56 PMوفاة مسفر بن الصمي آل العون
توفي ابن عم والد محافظ ثار، محمد عفيصان آل العون، أحد أعيان قرية هدادة التابعة لمنطقة نجران، مسفر بن الصمي آل العون، بعد معاناة من المرض.
الفقيد أحد أعيان إصلاح ذات البين المشهود لهم بالخير بقرية هدادة والقرى والهجر المجاورة.
"الخليج 365"، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة "آل العون"، سائلة الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته.
، وفاة مسفر بن الصمي آل العون ،
المصدر : الخليج 365
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