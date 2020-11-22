، هيئة الجموم تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - للحث على أداء الصلوات في أوقاتها

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور"، ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات، وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عددٍ من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.

واطلع محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة الجموم، الشيخ وليد بن سلامة الحربي، للمحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع، وتوعيتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، والتي تحظى بمتابعة ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.