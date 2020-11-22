، هيئة الجموم تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور"، ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات، وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عددٍ من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.
واطلع محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة الجموم، الشيخ وليد بن سلامة الحربي، للمحافظة.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع، وتوعيتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، والتي تحظى بمتابعة ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 07:50 PM
للحث على أداء الصلوات في أوقاتهاهيئة الجموم تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم، برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور"، ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.
وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات، وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عددٍ من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.
واطلع محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة الجموم، الشيخ وليد بن سلامة الحربي، للمحافظة.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع، وتوعيتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، والتي تحظى بمتابعة ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
، هيئة الجموم تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الجموم تفعّل حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.