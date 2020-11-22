محمد بن مسعود - الدمام - قال: يجب استخلاص الدروس من جائحة كورونا أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمته في الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين، أن دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة الرياض، وقال سموه يجب استخلاص الدروس من جائحة كورونا .

وأكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف

وقال البيان الختامي" ملتزمون بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا"، وأكد على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف، وضرورة مواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع والالتزام بتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، ومواصلة بذل الجهد لحماية الأرواح وتقديم الدعم ، والعمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها، دعم جميع الدول النامية والأقل نموا في مواجهة كورونا.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 07:13 PM قال: يجب استخلاص الدروس من جائحة كورونا ولي العهد : دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة الرياض ولي العهد : دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة الرياض أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمته في الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين، أن دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة الرياض، وقال سموه يجب استخلاص الدروس من جائحة كورونا .

وأكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف

وقال البيان الختامي" ملتزمون بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا"، وأكد على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف، وضرورة مواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الـ 21 للجميع والالتزام بتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، ومواصلة بذل الجهد لحماية الأرواح وتقديم الدعم ، والعمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها، دعم جميع الدول النامية والأقل نموا في مواجهة كورونا. الكلمات المفتاحية

، ولي العهد : دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة الرياض ،

المصدر : الخليج 365

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