محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية، وبشار الجعفري نائبًا له.

وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. سوريا.. "المقداد" وزيرًا لخارجية النظام السوري خلفاً لـ"المعلم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-22 أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية، وبشار الجعفري نائبًا له.

وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 06:33 PM اخر تعديل 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 07:12 PM أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرًا للخارجية، وبشار الجعفري نائبًا له.

وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. ، سوريا.. "المقداد" وزيرًا لخارجية النظام السوري خلفاً لـ"المعلم" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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