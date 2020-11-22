، "كورونا" يبعد "فتوحي" عن "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الأهلي والشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - يغيب المحترف المغربي إدريس فتوحي، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة فريقه ونظيره الشباب، غداً الاثنين؛ حيث كشفت الفحوصات الطبية اليوم الأحد عن إصابة فتوحي بفيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي ضيفه الشباب غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وثبتت إيجابية مسحة فتوحي لاعب وسط الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى.

وسيتم إجراء مسحة طبية أخرى اليوم، وقد تم عزل النجم المغربي طبقًا للبروتوكول الصحي.