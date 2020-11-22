شكرا لمتابعة خبر عن "تنظيم الكهرباء" توضح خطوات الإبقاء على العداد عند البناء أو الترميم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء الخطوات المتبعة عند إعادة البناء أو الترميم لإبقاء العداد لنفس العقار. أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء الخطوات المتبعة عند إعادة البناء أو الترميم لإبقاء العداد لنفس العقار. وقالت هيئة تنظيم الكهرباء في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه لإبقاء العداد لابد من اتباع 3 خطوات وهي: المحافظة على مُعدات مقدم الخدمة، وتجهيز مكان مناسب في حال الرغبة في تغيير مكان العداد، وتحمل تكاليف تغيير مكان العداد.

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