شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اختتمت قمة قادة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعمالها.

وقال خادم الحرمين في كلمته: " أشكركم على مشاركتكم الفعالة خلال اليومين المنصرمين، فقد استطعنا أن نؤكد مجدداً على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات".

وتابع: " قمنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سوياً كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حمايةالأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأضاف الملك سلمان :" ‏‎ تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة.

‏وأردف: "نظراً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي"