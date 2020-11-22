الأمير محمد بن سلمان يترأس الجلسة الثانية لقادة مجموعة العشرين"صور"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله الجلسة الثانية في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله الجلسة الثانية في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين. وأكد عدد من قادة مجموعة العشرين في الجلسة الأخيرة على أهمية العمل المشترك من أجل حماية كوكب الأرض ومعالجة التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق عالم خال من الكربون.

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