خادم الحرمين الشريفين: نمتلك المنشأة الأضخم عالميًّا لتنقية ثاني أكسيد الكربون

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن السعودية تمتلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون.

جاء ذلك خلال رئاسة جلالته للفعالية الثانية المصاحبة لـ«قمة قادة العشرين» حول «الحفاظ على الأرض»، والتي عقدت افتراضيًّا برئاسة المملكة.

وقال خادم الحرمين الشريفين: لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون، والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».

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