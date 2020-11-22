بالصور.. وزير الصحة يدشن عددًا من المشاريع التطويرية بمدينة الملك فهد الطبية

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، عددًا من المشاريع التطويرية في مدينة الملك فهد الطبية.

تضمنت المشاريع توسعة وتطوير وحدة العناية المركزة، توسعة مستشفى التأهيل، توسعة وحدة المناظير، مشروع تحديث جهاز العلاج البوزيتروني (التصوير بالأشعة المقطعية البوزيترونية).

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، علق أمس على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاح قمة العشرين، بقوله: ‏ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- في قمة العشرين عن جهود المملكة في اتخاذ التدابير السريعة لمواجهة جائحة كورونا، والاهتمام بصحة الإنسان وسلامته، وإطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح.. تؤكد أهمية التركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام.

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